Путин поручил увеличить пособия по беременности для студенток

Другие поручения касаются увеличения материнского капитала и защиты детей от опасной информацииПрезидент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить увеличение пособия по беременности студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума региона, следует из перечня поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в России 20 декабря 2024 года.