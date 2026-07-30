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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лига Ставок» закрывает биржу прогнозов «Лига Маркет» спустя 4 месяца после открытия («Больше, чем рынок»)

Биржа прогнозов «Лига Маркет» будет закрыта спустя 4 месяца после открытия. Это бесплатный аналог популярной биржи для ставок Polymarket от букмекерской компании «Лига Ставок», запущенный 1 апреля.

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