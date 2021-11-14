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Российские модернизированные ЗРПК «Панцирь-С1М» заинтересовали страны Ближнего Востока

Российские модернизированные ЗРПК «Панцирь-С1М» заинтересовали страны Ближнего Востока

Государства Ближневосточного региона проявили высокий интерес к модернизированным российским зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1М», заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

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