«Спартак», Даку - и Сербия. Сколько стоят слезы, и что за человек может оказаться в стане «красно-белых»

Всё идёт к тому, что нападающий Мирлинд Даку перейдёт из «Рубина» в «Спартак». После субботнего матча казанской команды против «Акрона» партнёры устроили Даку что-то похожее на проводы, и албанец на эмоциях даже пустил слезу.