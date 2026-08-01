«Спартак», Даку - и Сербия. Сколько стоят слезы, и что за человек может оказаться в стане «красно-белых»

Всё идёт к тому, что нападающий Мирлинд Даку перейдёт из «Рубина» в «Спартак». После субботнего матча казанской команды против «Акрона» партнёры устроили Даку что-то похожее на проводы, и албанец на эмоциях даже пустил слезу.
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