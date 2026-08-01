Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

«Спартак», Даку - и Сербия. Сколько стоят слезы, и что за человек может оказаться в стане «красно-белых»

«Спартак», Даку - и Сербия. Сколько стоят слезы, и что за человек может оказаться в стане «красно-белых»

Всё идёт к тому, что нападающий Мирлинд Даку перейдёт из «Рубина» в «Спартак». После субботнего матча казанской команды против «Акрона» партнёры устроили Даку что-то похожее на проводы, и албанец на эмоциях даже пустил слезу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии