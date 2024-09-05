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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Симеоне называет меня Киллером. Постараюсь оправдать это». Серлот о прозвище в «Атлетико»

«Во время первой встречи он сказал мне, что дал мне прозвище. Он называет меня Киллером. Он хочет, чтобы я был киллером весь сезон, чтобы я просто отправлял мяч в сетку.

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