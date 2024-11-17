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Песков назвал разговор Путина и Шольца деловым и весьма откровенным

Песков назвал разговор Путина и Шольца деловым и весьма откровенным

Президент Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели деловой разговор. Беседа была детальной и весьма откровенной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

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