Песков назвал разговор Путина и Шольца деловым и весьма откровенным

Президент Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели деловой разговор. Беседа была детальной и весьма откровенной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
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