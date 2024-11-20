В торгово-экономическом колледже в рамках проекта ´Голос общества´, организованного Ленинской районной организацией Бобруйска РОО ´Белая Русь´, состоялся живой диалог с молодежью о значении волонтерства и его роли в жизни общества .
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