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Глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике

Глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что помощь Украине будет основной задачей страны в области внешней политики.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Этот недоумок заднеприводный тОбик, хотя бы представляет себе, как на карте выглядит Россия - сколько занимает места и сколько укрорейх, да и сама его заднеприводная швЕция, быть противником России, это всё равно, что ссать против ветра!
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18 час.
ВП
Вахтанг Плоскогубцев
Всем понятна русофобская ссучность шведов, а с какой целью нам предлагают обсуждать отдельных дебилов страны-урода?
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17 час.
Александр Салтановский
И в самом деле, как будто нам и вправду больше не о чем поговорить и обсудить!
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17 час.

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