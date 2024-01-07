Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что помощь Украине будет основной задачей страны в области внешней политики.
Глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике
Комментарии
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Александр Салтановский
Этот недоумок заднеприводный тОбик, хотя бы представляет себе, как на карте выглядит Россия - сколько занимает места и сколько укрорейх, да и сама его заднеприводная швЕция, быть противником России, это всё равно, что ссать против ветра!
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18 час.
ВП
Вахтанг Плоскогубцев
Всем понятна русофобская ссучность шведов, а с какой целью нам предлагают обсуждать отдельных дебилов страны-урода?
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17 час.
Александр Салтановский
И в самом деле, как будто нам и вправду больше не о чем поговорить и обсудить!
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17 час.
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