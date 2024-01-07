Александр Салтановский

Этот недоумок заднеприводный тОбик, хотя бы представляет себе, как на карте выглядит Россия - сколько занимает места и сколько укрорейх, да и сама его заднеприводная швЕция, быть противником России, это всё равно, что ссать против ветра!