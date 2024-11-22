Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 22 ноября заявил, что Демократическая партия США в администрации в Белом доме саботирует мирные инициативы победившего на выборах президента Америки Дональда Трампа.
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