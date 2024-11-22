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Мирошник указал на недовольство демократов США из-за мирных инициатив Трампа

Мирошник указал на недовольство демократов США из-за мирных инициатив Трампа

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 22 ноября заявил, что Демократическая партия США в администрации в Белом доме саботирует мирные инициативы победившего на выборах президента Америки Дональда Трампа.

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