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МИД РФ: США "фонтанируют" мертворожденными идеями для диалога по безопасности

МИД РФ: США "фонтанируют" мертворожденными идеями для диалога по безопасности

Соединенные Штаты "фонтанируют" мертворожденными идеями для диалога по безопасности с Россией. Об этом ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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