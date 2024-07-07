Лавров оценил выступление Байдена в ходе предвыборной кампании: «Печальное зрелище»

МОСКВА, 7 июля, ФедералПресс. После прошедших в ходе предвыборной кампании теледебатов кандидата на переизбрание на пост президента Джо Байдена многие избиратели и члены демократической партии США были в шоке от его неудачного выступления.
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