Осмотр финской полицией повреждений газопровода Balticconnector завершён

Полиция Финляндии завершила осмотр места происшествия на газопроводе Balticconnector.По информации из заявления финского Национального бюро расследований, завершение осмотра места повреждения газопровода не означает конца расследования и возвращения властей на стандартные позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии