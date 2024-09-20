Появление самолётов ВВС Израиля над окрестностями Бейрута свидетельствует о проблемах ливанской ПВО Израильская авиация провела несколько волн бомбардировок территории Ливана.
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Появление самолётов ВВС Израиля над окрестностями Бейрута свидетельствует о проблемах ливанской ПВО Израильская авиация провела несколько волн бомбардировок территории Ливана.
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