Телескоп «Субару» запечатлел звездный мост, связывающий две галактики 

Слияние галактик NGC 5257 и NGC 5258 / © NAOJ NGC 5257 и NGC 5258 имеют примерно одинаковые размеры и массу, поэтому в процессе слияния, который запечатлел телескоп «Субару», их изначальные структуры полностью изменятся.
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