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Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней

Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней

На Украине обсуждают, кому выгодна эскалация конфликта, и думают, к чему это приведет, какими могут быть последствия для простых украинцев.

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