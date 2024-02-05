Этот канал больше не принадлежит BTS: в YouTube-канале группы опубликован странный ролик

Какой канал на YouTube ассоциируется у вас с BTS и первым приходит в голову? Все верно, это BANGTANTV! Но недавно привычный нам ресурс напугал поклонников и заставил задуматься о том, что теперь этот канал не принадлежит «Бэнтанам».
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