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Депутат Разворотнева заявила об острой нехватке кладбищ и крематориев в РФ

Депутат Разворотнева заявила об острой нехватке кладбищ и крематориев в РФ

В России наблюдается острая нехватка кладбищ и крематориев. Об этом «Парламентской газете» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

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