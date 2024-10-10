Депутат Разворотнева заявила об острой нехватке кладбищ и крематориев в РФ

В России наблюдается острая нехватка кладбищ и крематориев. Об этом «Парламентской газете» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
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