Суд снял с выборов в Госдуму председателя челябинского «Яблока» Щербакова

Челябинский облсуд удовлетворил иск кандидата в депутаты Госдумы от партии «Зеленые» Артема Кунгурцева, в котором он просил снять с выборов в парламент председателя реготделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова.
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