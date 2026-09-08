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Суд снял с выборов в Госдуму председателя челябинского «Яблока» Щербакова

Челябинский облсуд удовлетворил иск кандидата в депутаты Госдумы от партии «Зеленые» Артема Кунгурцева, в котором он просил снять с выборов в парламент председателя реготделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова.

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