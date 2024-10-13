Италия в Первой мировой войне: Великая война как Четвертая война Рисорджименто

Войну, в которой принимала участие Италия с 1915 по 1918 год, обычно называют Первой мировой войной, хотя в то время ее в основном называли Великой войной.
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