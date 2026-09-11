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Татар-информ

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Более 3,7 тыс. татарстанцев переобучились по нацпроекту «Кадры» с начала года

Более 3,7 тыс. татарстанцев переобучились по нацпроекту «Кадры» с начала года

Бесплатное профессиональное обучение благодаря национальному проекту «Кадры» с начала года прошли более 3,7 тыс.

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