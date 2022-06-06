Совет Европы: Долг России по решениям ЕСПЧ составляет 74 млн евро

Россия задолжала около 74 млн евро справедливой компенсации по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) без учета рекордных 1,9 млрд евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.