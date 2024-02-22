«Маски полностью сброшены». Лукашенко призвал готовиться к войне с НАТО и рассказал о готовящейся провокации против поляков

Natalija Osminina Договор то, который Черчилль уломал подписать Сталина по передаче Восточной Пруссии- СССР, был подписан на 75 лет. Он закончился в 2020 году. Внутри ЕС Германия Польшу и Литву не третировала. Зато приставала к России - требовала отдачи Калининграда. Но сейчас, когда стало очевидно, что ЕС распадется уже к началу след. года, Германия в рамках новых союзов, вернее валютных зон, которые образуются после распада ЕС, уже официально предъявила права. Тем более войдя в зону Великобритании под её крышу. Теперь Лондон приказывает и Польше, и Литве, и Германии. Хотя совсем недавно Польшу Лондон к себе не брал. Да все равно у него ничего не выйдет, поиграются и успокоятся.

Вадим Кузнецов Спасибо. Кажется, понял Вашу мысль. Но с этой точки зрения, если я понял верно, и пол-России было отдано невесть кому и до сих пор невесть кому принадлежит. Мне кажется, ситуация чем-то похожа на то, что было в Восточной Пруссии после наполеоновских войн. Образовалось нечто, что формально считалось Восточной Пруссией, а в сущности было чем-то вроде раздутого "вольного города", в котором жили, работали и отдыхали самые разные люди, с самым разным подданством (это мое личное впечатление). Но формально это образование все равно было суверенным государством. Как та же Литва, например. А потом наступил 1919 год. Но сегодня появления Балтийского фрайкора ожидать не приходится. Что до посполитых мечтаний "от можа до можа", и мощной помощи бундесвера, и прочих "ВЕРНИТЕ нам все ваше!", и участия в Решении Судеб Мира, и образование Несокрушимой Рати Против Кацапов: я заметил, что польский политикум последние лет триста все время расчитывал своих целей добиваться за чужой счет. Ни наполеоновские войны, ни печальная история Второй мировой войны их ничему не научили. Теоретически польские вооруженные силы могут попытаться что-то сделать в Прибалтике, конечно. Но мне кажется, что результат предсказуем. Меня можно обозвать как угодно, я к этому готов, но я считаю, что России должна принадлежать вся Восточная Пруссия.