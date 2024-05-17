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«Возьму на полное содержание». Что современные мужчины вкладывают в эти слова?

«Возьму на полное содержание». Что современные мужчины вкладывают в эти слова?

Все началось с того, что мне на глаза попалась новость: некий 30-летний житель Томска, назовем его Евгений, ищет содержанку.

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Комментарии
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НК
Наталья Климова
Как то странно такое читать в 21 веке. Тем более, если содержание приличное - все равно мне оно и даром не нужно. Ведь упрекнут же на 100 %. И не факт, что через 10 лет он молодую не найдет, а ты уйдешь с чем пришла. Ведь за 10 лет работы можно себе жилье сделать, а не сидеть на этом содержании. Хоть как то разум включайте уже.
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15 час.
Н
НС
Ну да: &quot;мужики это хищные и жадные козлы и они кругом во всём виноваты&quot; - не надоело ещё? Опять эта заезженная пластинка крутится на одном  и том же месте.  Авторка, ты ещё заработай в нищей провинции эти 80 тыщ., таких денег большинство людей честно трудясь и  в жизни не получали.
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2 час.

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