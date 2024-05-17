«Возьму на полное содержание». Что современные мужчины вкладывают в эти слова?

НК

Наталья Климова

Как то странно такое читать в 21 веке. Тем более, если содержание приличное - все равно мне оно и даром не нужно. Ведь упрекнут же на 100 %. И не факт, что через 10 лет он молодую не найдет, а ты уйдешь с чем пришла. Ведь за 10 лет работы можно себе жилье сделать, а не сидеть на этом содержании. Хоть как то разум включайте уже.