Несколько человек, в том числе дети, пострадали при взрыве газа в Пермском крае

В результате взрыва газа в Пермском крае пострадали пять человек, среди которых две годовалые девочки.
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