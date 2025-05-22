Губернатор Артамонов предупредил о возможной атаке дронов в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о возможной атаке беспилотников. Угроза была объявлена в регионе, и глава области уведомил об этом граждан через свой Telegram-канал, подчеркнув необходимость внимательности и бдительности.
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