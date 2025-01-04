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Одолевший боевика ВСУ якутский военный заявил об изначальном понимании исхода боя

Одолевший боевика ВСУ якутский военный заявил об изначальном понимании исхода боя

Одолевший украинского боевика якутский военный Вооруженных сил (ВС) России Андрей Григорьев с позывным Тута 4 января рассказал общероссийскому общественному движению «Народный фронт» о том, что они оба понимали, что из боя живым выйдет только один.

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