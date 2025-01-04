Одолевший боевика ВСУ якутский военный заявил об изначальном понимании исхода боя

Одолевший украинского боевика якутский военный Вооруженных сил (ВС) России Андрей Григорьев с позывным Тута 4 января рассказал общероссийскому общественному движению «Народный фронт» о том, что они оба понимали, что из боя живым выйдет только один.
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