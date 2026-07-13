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Царьград

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Удары уже в 50 км от столицы. Канистры скоро не понадобятся. Подоляка объяснил: "Скажите спасибо пану Мадьяру"

Удары уже в 50 км от столицы. Канистры скоро не понадобятся. Подоляка объяснил: "Скажите спасибо пану Мадьяру"

Дроны всё ближе - удары уже в 50 км от столицы. По словам Юрия Подоляки, новая волна атак, которую он связал с предложением "пана Мадьяра", целенаправленно выводит из строя сетевые АЗС - канистры скоро не понадобятся.

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