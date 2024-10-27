Россию ждёт другая приватизация – причём здесь Чубайс В интересах казны?Минфин перестал делать тайну из своей позиции в отношении госсобственности в экономике.
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Россию ждёт другая приватизация – причём здесь Чубайс В интересах казны?Минфин перестал делать тайну из своей позиции в отношении госсобственности в экономике.
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