Троц определится со своим будущим к 1 июля. Он общается с «Виннипегом», «Детройтом» и «Нэшвиллом» (Пьер Лебрюн)

Барри Троц определится со своим будущим к 1 июля. Как сообщает инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн, 59-летний специалист ведет переговоры с «Виннипегом», «Детройтом» и своим бывшим клубом «Нэшвиллом» (насчет управленческой работы).
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