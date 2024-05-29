Турки хотят, чтобы россияне могли через банки Турции покупать больше разных товаров

В ближайшее время банки Турции могут возобновить расчеты с Россией по новому списку товаров. Предполагается, что в него попадут платежи за товары народного потребления, электронную и машиностроительную продукцию.
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