ВСУ атаковали Россию 48 БПЛА за ночь — 3 из них сбили над столичным регионом ВСУ не оставляют попыток навредить гражданским посильнее, ведь снова запустили несколько десятков неуправляемых «драндулетов» по России — в этот раз Минобороны отчиталось о сбитии 48 БПЛА противника.