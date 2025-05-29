ВСУ атаковали Россию 48 БПЛА за ночь — 3 из них сбили над столичным регионом ВСУ не оставляют попыток навредить гражданским посильнее, ведь снова запустили несколько десятков неуправляемых «драндулетов» по России — в этот раз Минобороны отчиталось о сбитии 48 БПЛА противника.
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