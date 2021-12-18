7 исков в суд из-за нарушения прав детей-инвалидов подала прокуратура Жигулёвска

Проверка осуществлялась в ГБУЗ СО "Жигулевская центральная городская больница". Как установило надзорное ведомство, в настоящий момент в медицинском учреждении состоят на учёте 7 несовершеннолетних граждан, относящихся к категории "ребенок-инвалид".