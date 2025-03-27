Для Алексея Антоненко 27 марта - День войск национальной гвардии России профессиональный праздник! 👏 О годах своей службы сегодня житель Новоаннинского вспоминает с гордостью: ✍.
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Для Алексея Антоненко 27 марта - День войск национальной гвардии России профессиональный праздник! 👏 О годах своей службы сегодня житель Новоаннинского вспоминает с гордостью: ✍.