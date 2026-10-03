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Царьград

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Медведев озвучил приоритет России на ближайшие 10 лет: победа над Западом

Медведев озвучил приоритет России на ближайшие 10 лет: победа над Западом

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, в интервью иранскому Гостелерадио заявил о важности победы над Западом и НАТО, использующими Украину для давления на Россию.

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