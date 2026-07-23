«Спартак» решил максимально обострить: клуб требует переигровки Суперкубка из-за нарушения правил футбола судьями!

Как стало известно еще два дня назад, «Спартак» после поражения от «Зенита» (1:1, пенальти - 2:4) в матче за Суперкубок России подал протест ЭСК РФС по трем эпизодам встречи: подкат Александра Соболева против Жедсона Фернандеша в первом тайме, назначение пенальти после попадания мяча в руку Александра Джику и момент, когда Вильмар Барриос схватил за горло Наиля Умярова.