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Спорт Уик-Энд

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«Спартак» решил максимально обострить: клуб требует переигровки Суперкубка из-за нарушения правил футбола судьями!

«Спартак» решил максимально обострить: клуб требует переигровки Суперкубка из-за нарушения правил футбола судьями!

Как стало известно еще два дня назад, «Спартак» после поражения от «Зенита» (1:1, пенальти - 2:4) в матче за Суперкубок России подал протест ЭСК РФС по трем эпизодам встречи: подкат Александра Соболева против Жедсона Фернандеша в первом тайме, назначение пенальти после попадания мяча в руку Александра Джику и момент, когда Вильмар Барриос схватил за горло Наиля Умярова.

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