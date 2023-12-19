Соединенным Штатам нужно использовать экс-канцлера Германии Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с РФ.
Hill: Меркель должна стать неформальным посредником в переговорах по Украине
Комментарии
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Елена Волкова
Может кто подскажет в каком месте нужно смеяться? Меркель - посредник? Она уже один раз показала свою гнилую су(ч)щ?ность на Минских переговорах. Даже объявила об этом во всеуслышание! И что, ей теперь поверят? Такое умиление от этой новости, запад как обычно дураков ищет... Вот только интересно, найдёт ли в этот раз доверчивых идиотов?
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5 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Это она восемь лет вооружала Украину, чтобы хохлы убивали русских ??????
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1 час.
Сергей Анисимов
Ей доверия нет.
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1 час.
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