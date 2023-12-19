Hill: Меркель должна стать неформальным посредником в переговорах по Украине

Елена Волкова

Может кто подскажет в каком месте нужно смеяться? Меркель - посредник? Она уже один раз показала свою гнилую су(ч)щ?ность на Минских переговорах. Даже объявила об этом во всеуслышание! И что, ей теперь поверят? Такое умиление от этой новости, запад как обычно дураков ищет... Вот только интересно, найдёт ли в этот раз доверчивых идиотов?