Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 705 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Всякие враги России продолжают ползать по Мосве,России.Давно принять закон о лишении подобных особей,как познер, о ли...Владимир Познер п...
  • Зоя
    зачем трогаете Соседова,он очень хорошо вел ток-шоу "За гранью"... ТИМУР ЕРЕМЕЕВ ВООБЩЕ ТАМ НЕУМЕСТЕН...Критика Сергея Со...
  • Сергей Анисимов
    Ей доверия нет.Hill: Меркель дол...

Hill: Меркель должна стать неформальным посредником в переговорах по Украине

Hill: Меркель должна стать неформальным посредником в переговорах по Украине

Соединенным Штатам нужно использовать экс-канцлера Германии Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Волкова
Может кто подскажет в каком месте нужно смеяться? Меркель - посредник? Она уже один раз показала свою гнилую су(ч)щ?ность на Минских переговорах. Даже объявила об этом во всеуслышание! И что, ей теперь поверят? Такое умиление от этой новости, запад как обычно дураков ищет... Вот только интересно, найдёт ли в этот раз доверчивых идиотов?
Ответить
5 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Это она восемь лет вооружала Украину, чтобы хохлы убивали русских ??????
Ответить
1 час.
Сергей Анисимов
Ей доверия нет.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх