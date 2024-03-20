На Курск рухнули обломки уничтоженной в воздухе украинской ракеты ЗРК С-200

Пострадавших среди местных жителей нет, повреждения получили кровли нескольких домов – Старовойт.Обломки ракеты зенитного комплекта С-200сбитой в воздухе русской ПВО в районе Курска, рухнули в центральной части города и некоторых других районах.
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