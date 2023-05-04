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В США фондовый рынок захлестнула волна распродаж региональных банков на фоне ожиданий краха

В США фондовый рынок захлестнула волна распродаж региональных банков на фоне ожиданий краха

На фондовом рынке в Соединённых Штатах Америки была зафиксирована волна распродаж акций региональных банков, поскольку инвесторы стремятся избавиться от ценных бумаг кредитных организаций, которые могут стать следующими жертвами финансового кризиса.

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