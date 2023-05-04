В США фондовый рынок захлестнула волна распродаж региональных банков на фоне ожиданий краха

На фондовом рынке в Соединённых Штатах Америки была зафиксирована волна распродаж акций региональных банков, поскольку инвесторы стремятся избавиться от ценных бумаг кредитных организаций, которые могут стать следующими жертвами финансового кризиса.
На фондовом рынке в Соединённых Штатах Америки была зафиксирована волна распродаж акций региональных банков, поскольку инвесторы стремятся избавиться от ценных бумаг кредитных организаций, которые могут стать следующими жертвами финансового кризиса.
Свежие комментарии