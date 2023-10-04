Роман «Муравьиный бог: реквием» получил премию «Ясная Поляна»

Лауреатом крупнейшей в России литературной премии «Ясная Поляна» в главной номинации «Современная русская проза» стала писательница Саша Николаенко за роман «Муравьиный бог: реквием», передает РИА Новости.
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