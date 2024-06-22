«Икона» и «Легенда»: Maserati посвятила купе MC20 гоночному суперкару MC12

В 2023 году гоночный уик-энд марафона «24 часа Спа» стал местом премьеры новейшего гоночного купе Maserati — итальянская марка для чемпионата Fanatec GT2 European Series, а в 2024-м компания отмечает 20-летия своего возвращения в гонки в сезоне-2004 c Maserati MC12, который стал первой после 37-летнего перерыва заводской машиной для автоспорта.