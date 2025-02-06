Эксперт назвала три главные ошибки соискателей на собеседованиях

Сегодня рынок труда становится всё более требовательным к уровню кандидатов. Несмотря на дефицит специалистов на многих уровнях, начиная с начинающих работников и заканчивая руководящими позициями, компании всё чаще отказывают соискателям по причине несоответствия их компетенций требованиям вакансии.