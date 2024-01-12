Андреева обыграла Коллинз в товарищеском матче

В пригороде Мельбурна Коойонге завершился показательный турнир, предварявший Australian Open-2024. За последние три дня в Коойонге прошло 12 товарищеских матчей, в которых приняли участие Янник Синнер, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Энди Маррей и другие звезды.