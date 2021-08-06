Глава ВОЗ предупредил о «реальной опасности для человечества» из-за COVID-19

Многие достижения в борьбе с пандемией с каждым днем теряются, заявил ГебрейесусЧеловечество достигло «периода реальной опасности» из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Многие достижения в борьбе с пандемией с каждым днем теряются, заявил ГебрейесусЧеловечество достигло «периода реальной опасности» из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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