Daily Storm

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Глава ВОЗ предупредил о «реальной опасности для человечества» из-за COVID-19

Глава ВОЗ предупредил о «реальной опасности для человечества» из-за COVID-19

Многие достижения в борьбе с пандемией с каждым днем теряются, заявил ГебрейесусЧеловечество достигло «периода реальной опасности» из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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