В ГД поддержали ужесточение наказания для водителей за сокрытие номеров

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко В России могут ужесточить ответственность за сокрытие номеров - депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в КоАП, которые предусматривают лишение прав на срок до полутора лет при выявлении подобного нарушения.
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