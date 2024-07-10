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В ГД поддержали ужесточение наказания для водителей за сокрытие номеров

В ГД поддержали ужесточение наказания для водителей за сокрытие номеров

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко В России могут ужесточить ответственность за сокрытие номеров - депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в КоАП, которые предусматривают лишение прав на срок до полутора лет при выявлении подобного нарушения.

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