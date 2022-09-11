“Я в другом лагере”, – Ирина Аллегрова сделала публичное признание о спецоперации на Донбассе

Ирина Аллегрова после продолжительного затишья озвучила свою позицию о спецоперации на Донбассе. Как выяснилось, Народная артистка РФ не только поддерживает свою Родину, но и собрала боекомплекты для российских солдат в количестве 20 единиц.
Ирина Аллегрова после продолжительного затишья озвучила свою позицию о спецоперации на Донбассе. Как выяснилось, Народная артистка РФ не только поддерживает свою Родину, но и собрала боекомплекты для российских солдат в количестве 20 единиц.
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