ВТБ рекордно нарастил число розничных клиентов за 2023 год

В 2023 году ВТБ увеличил число активных розничных клиентов на рекордные 2,3 млн человек. ВТБ в качестве своего ежедневного финансового партнера сегодня выбирают 19,3 млн клиентов – четверть экономически активного населения России.
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