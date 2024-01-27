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Царьград

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Telegraph: США решили разместить ядерное оружие в Британии

Telegraph: США решили разместить ядерное оружие в Британии

США впервые за 15 прошедших лет решились разместить ядерное оружие в Великобритании.Газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила о планах американцев из-за якобы растущей «угрозы России».

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