Telegraph: США решили разместить ядерное оружие в Британии

США впервые за 15 прошедших лет решились разместить ядерное оружие в Великобритании.Газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила о планах американцев из-за якобы растущей «угрозы России».
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