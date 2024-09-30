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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Финиковая колбаса

Вкусный натуральный десерт без выпечки, муки и яиц! Понравится всем! ИНГРЕДИЕНТЫ финики — 250 г курага — 250 г миндаль — 50 г фундук — 50 г фисташки — 50 г кешью — 50 г белый кунжут — 50 г для обваливания: белый кунжут — 50 г ПРИГОТОВЛЕНИЕ Финики с курагой моем, промакиваем бумажным полотенцем.

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