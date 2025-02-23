Дмитрий Песков заявил, что вошедшие в состав России территории «никто никогда не распродаст»

Люди, которые там живут, давно приняли для себя решение присоединиться к родной стране Вошедшие в состав России территории никто никогда не распродаст, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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