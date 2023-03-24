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Украинские войска выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ в ночь на пятницу атаковали Горловку при помощи РСЗО.

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